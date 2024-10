"Caro Matteo, ti amo": Wilders esordisce in italiano a Pontida (Di domenica 6 ottobre 2024) "Caro Matteo, mio amico, ti amo". Ha esordito così, con una frase in italiano, Geert Wilders, leader dei sovranisti olandesi, ospite a Pontida. "Tutti quelli qui riuniti ti vogliono bene, quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe, ecco perché siamo qui tutti noi. Vai per la tua strada Matteo, seguila, non sarai mai solo. Oggi qui facciamo un nuovo giuramento, tutti i patrioti europei saranno a fianco di Matteo Salvini, hanno provato a fermare me e non ci sono riusciti, sono più forte che mai, anche con Salvini non ci riusciranno". ha continuato Wilders.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Di domenica 6 ottobre 2024) ", mio amico, ti amo". Ha esordito così, con una frase in, Geert, leader dei sovranisti olandesi, ospite a. "Tutti quelli qui riuniti ti vogliono bene, quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe, ecco perché siamo qui tutti noi. Vai per la tua strada, seguila, non sarai mai solo. Oggi qui facciamo un nuovo giuramento, tutti i patrioti europei saranno a fianco diSalvini, hanno provato a fermare me e non ci sono riusciti, sono più forte che mai, anche con Salvini non ci riusciranno". ha continuato.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Liberoquotidiano)

