Cardiologia scontro tra City Forum e Usl

(Di domenica 6 ottobre 2024) SPOLETO Botta e risposta tra Spoletoe Usl 2 sul reparto didell’ospedale. A lanciare l’allarme era stata proprio l’associazione: "Da pochi giorni era stato annunciato il rientro a Spoleto di una stimata cardiologa, per essere inserita in un reparto cardiologico, peraltro di appena sei letti. Ora, con la delibera della Usl n. 1906 del 30 settembre, viene stabilito che il percorso assistenziale delle patologie cardiologiche importanti si articola in un centro Hub, dotato di Utic ed Emodinamica, presente a Foligno, ed un centro Spoke, con Utic ma senza emodinamica, presente a Orvieto". A smentire ilarriva una nota della Usl: "La direzione ribadisce il proprio impegno a realizzare quanto riportato nei documenti regionali sul Terzo Polo. È prossimo il rientro della dottoressa Serenella Conti dall’Azienda ospedaliera di Terni all’Ospedale di Spoleto. (Lanazione)