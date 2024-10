Calciomercato Milan Abraham vuole SOLO i rossoneri | la FORMULA e il possibile RISCATTO dell’attaccante

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tammyè innamorato del. L’attaccante inglese, in prestito airimanere Ilpotrebbe mettere già le basi per l’attacco del futuro. Secondo Tuttosport, Tammyrestare a tutti i costi in rossonero e dunque va trovata una soluzione. Lanon aiuta poiché il prestito dalla Roma è secco dunque non (Calcionews24)