Calcio: Serie A. Pecchia "Bella prestazione, mostrata intensità mentale" (Di domenica 6 ottobre 2024) "Ogni partita dobbiamo dare qualcosa in più". BOLOGNA - "Sono molo contento della prestazione della squadra, che ha mostrato intensità mentale nel momento di difficoltà dopo l'espulsione". Queste le parole di Fabio Pecchia, allenatore del Parma intervenuto in conferenza stampa in seguito al pareggio (Di domenica 6 ottobre 2024) "Ogni partita dobbiamo dare qualcosa in più". BOLOGNA - "Sono molo contento delladella squadra, che ha mostratonel momento di difficoltà dopo l'espulsione". Queste le parole di Fabio, allenatore del Parma intervenuto in conferenza stampa in seguito al pareggio (Ilgiornaleditalia)

Napoli-Parma, Pecchia: “Bell’esame, serve una prestazione all’altezza” - Le condizioni di Almqvist e Cancellieri sono migliorate e sabato ci sarà anche Leoni“. Il nostro timbro deve essere il concetto di anima leggera. Dovremo attaccare in maniera intelligente e pensare solo a quello che succede in campo“. Voglio che i miei ragazzi sentano le emozioni e vivano questa ... (Sportface)

