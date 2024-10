Bologna-Parma LE ULTIME | Cancellieri insidia Mihaila (Di domenica 6 ottobre 2024) Almeno un cambio rispetto alla sconfitta di Cagliari, forse due: questo dovrebbe essere l’indirizzo scelto da Fabio Pecchia che, come al solito, si prenderà anche le ULTIME ore di oggi per decidere la formazione, anche se le indicazioni portano a pensare che Mihaila possa far posto al rientrante (Di domenica 6 ottobre 2024) Almeno un cambio rispetto alla sconfitta di Cagliari, forse due: questo dovrebbe essere l’indirizzo scelto da Fabio Pecchia che, come al solito, si prenderà anche leore di oggi per decidere la formazione, anche se le indicazioni portano a pensare chepossa far posto al rientrante (Parmatoday)

Caso Plusvalenze (Il Messaggero): anche la LAZIO nel mirino della GUARDIA DI FINANZA? Le ULTIME - Il quotidiano capitolino fa il punto sulle indagini della GdF sulle Plusvalenze fittizie della Roma, me nelle indagini ci sarebbero anche le altre […]. Caso Plusvalenze (Il Messaggero): anche la LAZIO nel mirino della GUARDIA DI FINANZA? Le ULTIMISSIME sui biancocelesti Non solo la Roma sotto la ... (Calcionews24)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie. Israele: “Ucciso altro esponente di spicco di Hezbollah”. Continuano i raid in Libano. Iran: “Tutto è possibile, anche una guerra” | DIRETTA - Ore 10. Ore 11. L’Iran ha promesso di vendicare la morte di Nasrallah, che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito in una nota una “misura di giustizia per le sue numerose vittime”, senza però citare le centinaia di vittime libanese dei bombardamenti dell’ultima settimana. Araghchi ... (Tpi)

Roma, anche Ghisolfi in BILICO? RIVOLUZIONE in casa giallorossa: le ultime sul ds giallorosso - anche Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, sarebbe in bilico: continua la RIVOLUZIONE in casa giallorossa? L’esonero di Daniele De Rossi ha scatenato una reazione a catena che sembra quasi incontrollabile in casa Roma e che sta trascinando in tanto dietro a se. La prima a farne le ... (Calcionews24)