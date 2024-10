Bologna, Italiano: "Mancato il guizzo vincente, siamo delusi. Dobbiamo imparare a fare gol. Orsolini..." (Di domenica 6 ottobre 2024) Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti inviolate nel derby emiliano contro il (Di domenica 6 ottobre 2024) Vincenzo, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio a reti inviolate nel derby emiliano contro il (Calciomercato)

Bologna, Italiano: «Mancano i gol, ma chiedo FIDUCIA. Superiorità numerica? Se lo avessi saputo PRIMA…» - Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la sfida del campionato di Serie A contro il Parma. COSA E’ MANCATO – «E’ mancato il guizzo vincente e dispiace. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più veloci e […]. Tutti i dettagli in merito Vincenzo Italiano ha parlato in ... (Calcionews24)

Il derby delle panchine. Pecchia nella ’sua’ Bologna. Italiano lo deve battere per sorridere al Dall’Ara - Quel dovere lo sente per primo Italiano, che mercoledì a Liverpool ha lasciato riposare a lungo in panchina il capocannoniere rossoblù Castro (3 gol fin qui) evidentemente ritenendo che a stretto giro di posta ‘La Partita’ fosse quella col Parma e non i novanta minuti col Liverpool. Tutti i ... (Sport.quotidiano)

Bologna, col Parma per svoltare: Italiano chiede i gol a Dallinga e Orsolini - Il Bologna è uscito da Anfield tra gli applausi. Quelli dei suoi tifosi, quelli dei britannici e soprattutto quelli di Arne Slot, `impressionato... (Calciomercato)

Italiano: “Bologna, non abbiamo trovato il guizzo vincente” - L’allenatore rossoblù dopo il pari con il Parma: “Abbiamo comunque fatto una buona gara, senza subire gol, ma bisogna fare di più e cominciare a buttarla dentro. Lavoreremo per migliorare questo aspet ...(msn)

Bologna, Italiano: «Mancano i gol, ma chiedo FIDUCIA. Superiorità numerica? Se lo avessi saputo PRIMA…» - Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, dopo la sfida del campionato di Serie A contro il Parma. Tutti i dettagli in merito Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0- ...(calcionews24)

Le dichiarazioni di Martin Erlic nel post partita di Bologna-Parma - Bologna - Parma 0-0, cronaca del primo tempo Italiano opera ampio turnover rispetto a Liverpool facendo esordire dal 1' Holm e schierando Castro con ai lati Orsolini e Ndoye; Pecchia risponde con la c ...(informazione)