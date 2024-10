Barcolana Nuota 2024, "la più bella edizione di sempre" (Di domenica 6 ottobre 2024) TRIESTE - La prima domenica di Barcolana ha regalato condizioni estive, tanta gente lungo le Rive a seguire una Barcolana Nuota da record organizzata da Barcolana in partnership con la Triestina nuoto Samer &Co. Shipping, con 374 partecipanti, ospiti illustri come l’olimpionico Luca Dotto, una (Di domenica 6 ottobre 2024) TRIESTE - La prima domenica diha regalato condizioni estive, tanta gente lungo le Rive a seguire unada record organizzata dain partnership con la Triestina nuoto Samer &Co. Shipping, con 374 partecipanti, ospiti illustri come l’olimpionico Luca Dotto, una (Triesteprima)

Triesteprima - Barcolana Nuota 2024 la più bella edizione di sempre

Barcolana Nuota, per Gialuz "la più bella edizione di sempre" - . . Shipping, con 374 partecipanti, ospiti illustri come l’olimpionico Luca Dotto, una. TRIESTE - La prima domenica di Barcolana ha regalato condizioni estive, tanta gente lungo le Rive a seguire una Barcolana Nuota da record organizzata da Barcolana in partnership con la Triestina nuoto Samer ... (Triesteprima)

Barcolana Nuota, per Gialuz "la più bella edizione di sempre" - Ben 374 i partecipanti, con ospiti illustri come l’olimpionico Luca Dotto. Tuffo corale eseguito dalla scala reale. Il primo posto assoluto è dell’azzurro Pasquale Sanzullo; prima donna è la seconda a ...(triesteprima)

Barcolana Nuota Trofeo Luca Giustolisi: la più bella edizione di sempre - Una splendida giornata di sole: la neve sulle montagne, la bora calante e una visibilità che ha permesso di abbracciare in uno sguardo tutto il Golfo.(pressmare)

Con la Barcolana Nuota 374 atleti in gara nelle acque di Trieste - Sono stati 374 i partecipanti alla Barcolana Nuota - Trofeo Luca Giustolisi, la competizione organizzata oggi a Trieste da Barcolana in partnership con Triestina Nuoto Samer &Co Shipping. (ANSA) ...(ansa)