Barbara D’Urso balla… e in giuria c’è il cartonato della Lucarelli

Barbara D'Urso balla e in giuria a Ballando con le Stelle c'è il cartonato di Selvaggia Lucarelli. Qualcuno avrà forse pensato che la giurata sia realmente andata a fare pilates durante l'esibizione su Rai 1 dell'ex conduttrice Mediaset, ma ovviamente non è così. Ma da quante querele non ci vediamo? ironizza la Lucarelli, una volta ripreso il posto e scansato il cartonato. "E quante cose da querela hai fatto tu?", ribatte la D'Urso, "fi*a sopra ogni cosa" (parole sue!), anche nel 'panico' che a detta della giurata avrebbe scatenato con il suo approdo a Ballando: Sei la Boccia di Ballando con le Stelle Io vorrei che tu continuassi a ballare, basta che non presenti più. Selvaggia scherza e se la ride, Barbara un po' meno, di fatto – come era auspicabile – non si consuma nessuno scontro.

