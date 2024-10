Barbara d’Urso a Ballando con le stelle scintille con Selvaggia Lucarelli | Quante querele meriti? Mediaset? Mollata da un giorno all’altro – Il video

(Di domenica 6 ottobre 2024) Promettevae non ha deluso il confronto tv tra, ospite per una puntata dicon lein casa Rai. Da quando è stata allontanata daha centellinato apparizioni e interviste, e anche dettagli rispetto a quanto avvenuto. Ma non ha mai nascosto la propria delusione, e anche in questa occasione ha rivolto un messaggio ai vertici, indirettamente a Pier Silvio Berlusconi. Ma è il faccia e faccia con la giurata del programma che, prima del resto, ha attirato l’attenzione del pubblico. «Quanto tempo! Dai tempi dello Statuto Albertino,fa?», scherzasalutandola. Ma l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non va troppo per il sottile: «Ecose da querelare hai fatto? Perché la querela arriva dopo un insulto». (Open.online)