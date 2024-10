Attentato Jaffaucciso italo-israeliano

(Di domenica 6 ottobre 2024) 17.32 La settima vittima dell'del primo ottobre a Jaffa, vicino a Tel Aviv, è un cittadino italiano, Victor Green, di 33 anni. Lo ha confermato l'ambasciata italiana a Tel Aviv in seguito ad accertamenti con l'Interpol e la polizia israeliana. L'ambasciata ha informato i familiari più stretti della vittima in Italia. In azione a Jaffa almeno due uomini armati che hanno aperto il fuoco contro persone che si trovavano a una fermata del tram. (Servizitelevideo.rai)