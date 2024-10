Atp Shanghai, Arnaldi battuto da Medvedev (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Matteo Arnaldi sconfitto da Daniil Medvedev nel terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, testa di serie numero 29, è stato battuto in 3 set dal russo, testa di serie numero 5. Medvedev si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45?. Atp Shanghai, Arnaldi battuto da Medvedev seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Matteosconfitto da Daniilnel terzo turno dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, testa di serie numero 29, è statoin 3 set dal russo, testa di serie numero 5.si è imposto per 5-7, 6-4, 6-4 in 2h45?. Atpdaseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . (seriea24)

