Atp 100 Shanghai Sinner agli ottavi | battuto Etcheverry in rimonta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Jannikaccededi finale del RolexMasters, il Masters 1000 di(duro, montepremi $8,995,555). Il numero uno al mondo ha superato innel secondo turno l’argentino Martin, numero 37 del ranking, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Sono 61 vittorie in questa stagione per l’azzurro.: “E’ stata dura fisicamente e mentalmente” “E stata una serata difficile, ho avuto le mie chance sul 6-5 nel primo set ma capita di non poterle sfruttare. Lui ha disputato un tie break eccezionale. Poi ho trovato meglio il mio ritmo e lui ha servito un po’ peggio. È stata dura fisicamente e mentalmente però sono contento di esserne uscito. Domani è un giorno importante, è di riposo e mi serve tanto”, ha commentato l’altoatesino dopo la vittoria sull’argentino Tomas Martin