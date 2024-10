Ascolti TV | Sabato 5 Ottobre 2024. Tú Sí Que Vales (25.4%) sorpassa Ballando (24.4%) (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella serata di ieri, Sabato 5 Ottobre 2024, su Rai1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.799.000 spettatori pari al 21.5% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:21 e 3.221.000 spettatori pari al 24.4% dalle 21:26 alle 1:14. Su Canale5 la terza puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.500.000 spettatori con uno share del 25.4% dalle 21:22 alle 00:58. Su Rai2 F.B.I è la scelta di 784.000 spettatori pari al 4.3% e F.B.I. International 662.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 728.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 La Nostra Raffaella raggiunge 433.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 451.000 spettatori (3.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 982.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 331.000 spettatori (1.9%). (Di domenica 6 ottobre 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda puntata dicon le Stelle ha conquistato 3.799.000 spettatori pari al 21.5% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:21 e 3.221.000 spettatori pari al 24.4% dalle 21:26 alle 1:14. Su Canale5 la terza puntata di Tú Sí Queha raccolto davanti al video 3.500.000 spettatori con uno share del 25.4% dalle 21:22 alle 00:58. Su Rai2 F.B.I è la scelta di 784.000 spettatori pari al 4.3% e F.B.I. International 662.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 728.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 La Nostra Raffaella raggiunge 433.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 451.000 spettatori (3.1%). Su La7 In Altre Parole conquista 982.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 331.000 spettatori (1.9%). (Davidemaggio)

