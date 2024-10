Arte e spettacolo al Festival Nazionale dell'Economia Civile. Spanò (MUS.E-Federcasse): «La cultura è un diritto» (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) - Arte e cultura al Festival Nazionale dell'Economia Civile. Nel panel dal titolo “La cultura come strumento di pArtecipazione e inclusione” si è parlato di come la cultura può fornire un grande contributo al benessere delle persone e allo sviluppo delle Comunità se è capace di individuare e sperimentare nuovi modelli di pArtecipazione e produzione culturale. L'idea è che la cultura possa e debba essere usata come uno strumento di inclusione sociale e pArtecipazione attiva, e per questo motivo si indagherà su come connettere i 6 temi dell'impatto culturale: servizi di prossimità, Economia Civile, società inclusive, sviluppo locale, efficientamento energetico ed Economia circolare. Matteo Spanò (Presidente MUS. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) -al. Nel panel dal titolo “Lacome strumento di pcipazione e inclusione” si è parlato di come lapuò fornire un grande contributo al benesseree persone e allo sviluppoe Comunità se è capace di individuare e sperimentare nuovi moi di pcipazione e produzionele. L'idea è che lapossa e debba essere usata come uno strumento di inclusione sociale e pcipazione attiva, e per questo motivo si indagherà su come connettere i 6 temi'impattole: servizi di prossimità,, società inclusive, sviluppo locale, efficientamento energetico edcircolare. Matteo(Presidente MUS. (Liberoquotidiano)

Ospedali storici in Toscana: luoghi d’arte, storia e cultura - Il mondo della devozione e della preghiera delle oblate, degli spedalinghi e l’attuale vita liturgica hanno perno nella Chiesa di Sant’Egidio, anch’essa proprietà dell’ospedale. A Prato aperto eccezionalmente l’ospedale Misericordia e Dolce (piazza Ospedale, 5), dove verrà fatta una visita guidate ... (Corrieretoscano)

I Soprano: 25 Anni tra Storia ed Impatto Culturale di una serie tv che ha rimescolato tutte le carte! - it. I Soprano, la serie che ha cambiato per sempre il panorama televisivo, compie 25 Anni dalla sua prima messa in onda, avvenuta il 20 gennaio 1999. </p> . Creata da David Chase, questa serie ha non solo ridefinito il genere del dramma televisivo, ma ha anche esplorato temi complessi come ... (Mondouomo)

Angelo di Gennaro inaugurerà il nuovo cartellone di Hub Arte e Cultura Palazzo Palumbo - Il teatro a Giugliano, grazie all’associazione Hub Arte e Cultura, in città in programma diversi spettacoli di scena nella storica cornice di Palazzo Palumbo. Una scommessa vinta in una città senza una struttura dedicata. Un cArtellone ricco di spettacoli che sarà inaugurato il 18 ottobre con lo ... (Teleclubitalia)