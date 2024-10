Amici 24 prime esibizioni nella scuola e i primi battibecchi tra prof | ecco cos’è successo nel corso della puntata appena andata in onda

(Di domenica 6 ottobre 2024) Anche il 6 ottobre 2024, Maria De Filippi ha aperto una nuovadomenicale di, salutando Alessandra Celentano, con cui si lascia andare, spesso, a dei. La conduttrice televisiva ha spiegato il meccanismogara, che prevede una classifica, stilata da degli esperti esterni e, chi si troverà all’ultimo posto, finirà in sfida per l’eliminazione definitiva. In seguito, la presentatrice ha fatto entrare nello studio televisivo i due giudicisettimana: Eleonora Abbagnato e Gigi D’Alessio, che sono stati accolti in studio con molto calore. La prima a esibirsi è stata Alessia, ballerina di latino-americano, scelta da Alessandra, che ha aggiornato il pubblico del fatto che la ragazza ha già perso due chili e mezzo: “Già un po’ si vede”. Maria ha affermato che anche la maestra dovrebbe mettersi in forma. (Isaechia)