Alessandro Giuli una vita a destra | Mio nonno ha fatto la marcia su Roma Saviano? Vivere sotto scorta non dà il diritto di dire qualsiasi cosa

(Di domenica 6 ottobre 2024) La fine del campo largo? «Il frazionismo è un tratto distintivo della sinistra». L’imitazione di Maurizio Crozza? «Ben fatta, mi fa sembrare più giovane». E su Roberto: «Chi viveavrà sempre indulgenza da parte mia, ma non ha ildi». Parla a ruota libera, l’uomo chiamato da Giorgia Meloni per rimpiazzare Gennaro Sanano al ministero della Cultura. Oggi, domenica 6 ottobre, l’ex presidente del Maxxi diè stato intervistato dal giornalista di Libero Pietro Senaldi, nell’ambito di un’iniziativa di Fratelli d’Italia a Brucoli, nel Siracusano. Unmonarchico e uno fascista Una conversazione a tutto tondo, in cui il neo ministro della Cultura – che in gioventù ha militato nel movimento neofascista Meridiano Zero – racconta anche da dove nasce la sua passione per la politica. (Open.online)