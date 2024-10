Aiuta a evitare le complicanze

(Di domenica 6 ottobre 2024) Morena Fanesi ha 69 anni e sta valutando in questi giorni di sottoporsi al vaccino antinfluenzale. "Ne ho parlato ora con la mia farmacista e ho deciso che mi sottoporrò alla vaccinazione. Anche negli anni passati ho fatto la vaccinazione antinfluenzale e nonostante questo ho avuto l’influenza ma in forma leggera. Penso che fare il vaccino aiuti aledell’influenza e vista anche la mia età , credo proprio che anche quest’anno farò il vaccino antinfluenzale. Mi sento più tranquilla ad affrontare l’inverno sottoponendomi al vaccino. Non farò invece il vaccino contro il Covid, anche se negli anni passati l’ho fatto". (Ilrestodelcarlino)