3 rigori sbagliati e 3 gol | tutto quello che è successo in Fiorentina-Milan HIGHLIGHTS

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la sconfitta in Champions League, ilcerca di dare continuità ai risultati in campionato, ma sulla sua strada c’è ladi Palladino.I padroni di casa partono forte e al 20’ l’arbitro viene richiamato al VAR per un tocco di Theo Hernandez su Dodò e fischia calcio di rigore (Milanotoday.it)