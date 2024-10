Youtube Short più lunghi di 1 minuto ecco da quando

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha deciso di ampliare il limite di durata dei suois, portandolo fino a 3 minuti. Questa nuova funzionalità sarà disponibile dal 15 ottobre e rappresenta un’evoluzione importante per la piattaforma, mirata a competere con i contenuti di TikTok e Instagram Reels. Scopriamo insieme le novità e cosa comporteranno per i creator. Nuovi Limiti pers: Fino a 3 Minuti, nel suo costante impegno per migliorare l’esperienza utente, ha annunciato una grande novità per glis: i video potranno esserefino a 3 minuti, rispetto al precedente limite di 60 secondi. Questa estensione sarà disponibile a partire dal 15 ottobre e rappresenta un’opportunità per i creator di espandere i loro contenuti e raccontare storie in modo più completo e coinvolgente.