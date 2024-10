Vincenzo De Luca | Mi ricandido chi ci sta ci sta

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di sabato 5 ottobre 2024)Delo dice una volta per tutte. Vuole correre per il terzo mandato in Regione Campania. "Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta". Queste le parole, riportate da Ansa Campania, che il governatore ha pronunciato