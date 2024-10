Venezia presenta gli equipaggi del palio delle repubbliche marinare quest' anno a Genova

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una sfida a colpi di remi per conquistare l'ambito primo premio con il proprio galeone.è pronta per disputare a, la prossima domenica 13 ottobre, la 69. edizione della regataantiche. Un aspetto significativo dia edizione è l'introduzione, per il