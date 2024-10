Unifil | in Libano restiamo dove siamo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 5 ottobre 2024) 10.18 La forza di pace Onu,di cui fanno parte oltre 1.000 soldati italiani, ha ufficialmente fatto sapere che non lascerà le posizioni che tiene nel Sud del, malgrado la richiesta di "ricollocarsi" avanzata da Israele. Lo riporta un comunicato Onu in cui si afferma che il 30 settembre l'Idf ha chiesto adi spostarsi da alcune posizioni vicine al confine perché aveva intenzione di condurre "incursioni limitate in".