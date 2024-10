Una corsa di beneficenza per acquistare generatori per l’Ucraina

(Di sabato 5 ottobre 2024) Oggi alle 18 le strade di Milano si illumineranno con un potente messaggio di solidarietà per l’iniziativa di raccolta fondi Run for Light, in partenza dall’Arco della Pace. Organizzata da Lotus Fund, Ua.Mi e Nova Post, questadidi cinque chilometri è aperta a partecipanti di tutti i livelli di forma fisica, con una donazione di dodici euroa persona. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati a sostenere il personale militare e medico ucraino con forniture di energia vitali. Per segnare l’inizio della gara, sarà introdotto un nuovo segnale sonoro, sviluppato da Nova Post, al posto della tradizionale pistola di partenza. L’obiettivo è ripensare il suono dello sparo, che può essere angosciante per le persone con Ptsd e i veterani. Il nuovo suono di partenza integra motivi ucraini mantenendo un aspetto moderno. (Linkiesta.it)