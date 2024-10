Umiliati e sottopagati il corteo degli autisti Seta sfila fin sotto al Municipio

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sabato di sciopero per il trasporto pubblico modenese, convocato dalle sigle Orsa e Usb. Dopo essersi radunati alla stazione delle autocorriere, glie il personale diche ha deciso di aderire alla manifestazione ha mosso attraverso viale Molza e poi via Emilia Centro in direzione di