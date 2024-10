Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferri le forze di pace ONU unifilari su noto che nulla c’era le posizioni che tiene nel sud del Libano Israele aveva chiesto i caschi blu di ricollocarsi per condurre incursioni limitate nel paese ucciso in un raid di italiano sul campo profughi di da qui a Tripoli il leader delle Brigate al-qassam il braccio armato di hamas lo conferma il movimento islamista palestinese giallo sulla sorte del successione del defunto alla guida di hezbollah prima di esaudire sarebbe stato ucciso in un raid a lei è ideale sarebbe al corrente Ma te non mi dà conferma secondo il New York Times Lidia Mazza sarebbe vivo mi starebbe prendendo decisioni cruciali Trump Israele dovrebbe colpire i siti nucleari iraniani in Italia scattano i controlli ain vista della manifestazione pro ...