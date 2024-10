Ubriaco alla guida di un suv urta due auto in sosta e finisce contro un albero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Camaiore (Lucca), 5 ottobre 2024 – Momenti di paura si sono vissuti venerdì sera a Camaiore, in provincia di Lucca, per un brutto incidente stradale. Per fortuna il sinistro non ha avuto conseguenze per le persone, che non hanno riportato ferite gravi. Un Suv, condotto da un 44enne di Camaiore, mentre stava percorrendo la via Roma in direzione di Lucca, hato dueindanneggiandole, poi il mezzo ha proseguito la sua corsa, fino a quando non è andato a sbattereun tiglio. Solo per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze. Sul posto dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare le dinamiche dell’incidente. È intervenuta una pattuglia dei vigili urbani che ha sottoposto il conducente al test alcolemico rilevando un tasso di 2,40 g/l. A quel punto al conducente è stata ritirata la patente.