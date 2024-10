Ubriachi litigano in pieno centro | 40enne spinto a terra sbatte la testa

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un sabato di festa tra le vie delstorico di Treviso è stato macchiato dall'ennesimo episodio di criminalità con protagonisti dei giovani ragazzi. Poco dopo le ore 17, all'esterno del Caffè Artistico in via Santa Caterina, cinque giovani (alcuni di questi non ancora maggiorenni) si sono