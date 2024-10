Truffati e derubati in casa da finti operai | anziana colta da malore

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Mancavano pochi minuti a mezzogiorno di venerdì 4 ottobre quando due uomini, vestiti con tute da tecnici, si sono presentati alla porta di una coppia di anziani Over 70 residenti in via Erbe a Biancade. Con il volto coperto dalle mascherine i due uomini si sono presentati inscenando una