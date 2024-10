Treni l' Ad di Fs Stefano Donnarumma dopo il guasto a Roma | a breve adegueremo i nodi principali di rete

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Mi è stato garantito che in pochi giorni tutti gli impianti deidiverranno adeguati. Li ho tranquillizzati, vedendoli sinceramente dispiaciuti. Ora, imparata una nuova lezione, mettere subito in atto le misure correttive e andare avanti ad alta velocità!» Lo ha detto l’Ad di FSAntoniopubblicata su Linkedin in seguito al sopralluogo effettuato questa