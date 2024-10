Traffico Roma del 05-10-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso in città lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico dalle 17 alle 20 il servizio tornerà regolare per la seconda fascia di garanzia dalle 20 A fine servizio riprende dalla protesta del trasporto pubblico con possibili disagi sulla linea è stata riaperta come da programma la stazione Spagna Dopo i lavori di restyling In collaborazione con Luce Verde infomobilità