Traffico Roma del 05-10-2024 ore 07 | 30

(Di sabato 5 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione questa mattina all’Euro la seconda edizione della manifestazione sportiva World Triathlon Cup previste chiusure e deviazioni deltra le 9 e le 13 limitazioni di percorso anche per linee bus della zona tra 6 del mattino e 14 di oggi sciopero nazionale di ventiquattrore trasporto pubblico oggi dalle 8:30 alle 17 a rischio bus filobus metropolitane la ferroviaTermini Centocelle e i bus periferici le agitazioni riprenderanno alle 20 per prepararsi A fine servizio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della Polizia LocaleCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità