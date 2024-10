Thuram | Gol? Mi importa solo che l’Inter vinca! Faremo meglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Inter-Torino si conclude con una vittoria per la squadra di Simone Inzaghi. Festeggia soprattutto Marcus, che mette a segno una tripletta. Le sue parole al termine del match disputato a San Siro. TRIPLETTA – Marcussi pronuncia su Inter-Torino, gara nella quale è stato assoluto protagonista. Intervistato da Sky l’attaccante francese dichiara: «Ogni volta che tocca la palla segno? No, era da due tre partite che non facevo. La cosa piùnte per me è che. Oggi ho fattoe va bene». Le parole di, protagonista di Inter-Torino FARE– Marcus, dopo i trerifilati al Torino, prosegue: «Ogni partita in Serie A ha è difficile. Abbiamo tante partite, abbiamo una grande rosa, con quattro giocatori arrivati per aiutarci, proveremo a fare il