Thuram abbatte il Toro tripletta | granata sconfitti 3-2

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – L’Inter risponde al Napoli, ma resta una certa propensione a prendere qualche gol di troppo.prolifico,il, ridotto in dieci per l’espulsione al 20’ di Maripan, e i nerazzurri di Inzaghi tengono il ritmo di Conte, battendo la squadra di Vanoli per 3-2 ma anche concedendo due marcature in superiorità numerica. Le distrazioni difensive sono ancora presenti, ma l’attacco viaggia bene e tra gol e occasioni sprecate l’Inter ha creato tanto, confermando la sua grande qualità. In difesa ci sono però delle lacune, disattenzioni che Inzaghi dovrà risolvere per il prosieguo di stagione. Per igol del due a uno di Zapata, che a fine partita lascia il campo per un infortunio al ginocchio, e del tre a due di Vlasic su rigore, ma l’Inter ha tenuto il risultato nel recupero. (Sport.quotidiano)