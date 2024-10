Taylor Swift Le storie della canzoni il libro di Annie Zaleski

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Iledito da 24 ORE Cultura nasce per approfondire l’ispirazione e ledietro ad ognuno dei brani scritti daEdito da 24 ORE Cultura, dal 4 ottobre arriva in libreria. Ledelledi, ununico nel suo genere nato per esplorare e approfondire l’ispirazione e ledietro ad ognuno dei brani scritti da una delle più celebri iconemusica country e del pop. Attraverso oltre 200e spaziando tra generi diversi – country, pop, indie e folk -, il volume nasce per raccontare la carriera e la crescita artistica di una delle voci più amate degli ultimi vent’anni, in grado – come dimostrato ancora una volta con il recentissimo Eras Tour – di riempire tappa dopo tappa gli stadi di tutto il mondo.