Talleres Cordoba-Belgrano de Cordoba domenica 06 ottobre 2024 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 5 ottobre 2024) Al Mario Alberto Kempes diper la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, va in scena il Clasico Cordobes tra i padroni di casa dele rivali cittadini delde. Grazie ai dieci punti raccolti nelle ultime quattro giornate, il Matador è tornato in corsa per il titolo salendo fino al InfoBetting: Scommesse Sportive e