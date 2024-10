Superbonus 123 miliardi ma più efficienti 4 case su 100 | il costo medio per intervento in Campania

Leggi tutta la notizia su anteprima24

La cifra di 123spesa fino al 31 agosto di quest'anno per ilal 110% in edilizia è servita per intervenire su circa 500mila edifici, appena il 4,1% dell'intero patrimonio immobiliare residenziale italiano. A fare i conti è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre che torna a sottolineare ilsalatissimo per le casse dello Stato, e di conseguenza per le tasche degli italiani, della misura e calcola che con la stessa cifra si sarebbero potuti realizzare 1,2 milioni di alloggi pubblici nuovi, 400 mila in più dell'attuale patrimonio. L'effetto negativo della misura si va esaurendo ma gli artigiani ricordano che con essa sono stati investiti oltre 6 punti di Pil. E magari non proprio seguendo le priorità.