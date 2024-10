Sud | De Luca Pd ' serve piano straordinario non autonomia differenziata'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 set (Adnkronos) - "Abbiamo tante ragazze e tanti ragazzi che si formano, studiano, ma sono costretti ad andare in altri Paesi all'estero perché non hanno la possibilità di vivere adeguatamente, di costruirsi una famiglia e un futuro qui da noi nel Mezzogiorno. C'è sfiducia perché il Mezzogiorno è in ritardo rispetto al resto del Paese, e allora dobbiamo investire e rafforzare la sanità, la scuola, le reti sociali e, soprattutto, le infrastrutture. Per consentire alle aziende di venire a investire sempre più nel Mezzogiorno e rilanciare e sviluppare il lavoro e l'occupazioneun intervento massiccio”.