(Di sabato 5 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittadella hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Padova a carico di indagati per spaccio di stupefacenti in concorso. Agli indagati viene contestata una fiorente attività di spaccio di cocaina posta in