Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Costretto a passare sulle delle tavole di fortuna con la carrozzina del padre disabile di 86 anni per andare a trovare la moglie neldi, in provincia di Frosinone. Questa la triste storia che in queste ore sta scuotendo la cittadina. Disagio documentato dal cittadino con tanto di