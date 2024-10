Sono una coppia ma li arrestano separatamente | lui per furto d’auto lei in case

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di sabato 5 ottobre 2024) MELENDUGNO – Si frequentano da un po’ di tempo, rappresentando – in sostanza – una, ma ieristati scoperti entrambi a rubare in circostanze di tempo diverse. Possibile a questo punto che lui, autore deldi un’auto, intendesse raggiungere lei, “pizzicata” a rubare in due