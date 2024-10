Si lavora a intervento su pensioni minime oltre 621 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il governoa unsulleper tentare di portarlei 621a confermare l'del 2023-24 che le ha fatte arrivare quest'anno a 614,77, secondo quanto si apprende, si potrebbe andaredando in aggiunta alla rivalutazione rispetto all'inflazione che dovrebbe essere dell'1% un ulteriore incremento. Ledi importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps (598,61) sono state aumentate del 2,7% nel 2024, fino a 614,77ma questa misura è in scadenza e va confermata in modo che non si torni indietro. Maa questo ci potrebbe essere un nuovo minibonus.