Servizio civile 24 nuovi operatori a Mascali | si occuperanno di ambiente e cultura

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono 24 i giovani selezionati nel bando pervolontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento delUniversale per il Comune di. Ad accogliere i volontari per l’avvio delle attività il vice sindaco Veronica Musumeci che nel corso di un incontro