Serie A 2024 25 - Diretta DAZN 7a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nella passata stagione il match a San Siro tra Inter e Torino fu quello della festa nerazzurra: bus scoperto e tour per la città nel post-partita. Quest'anno per la squadra di Simone Inzaghi la situazione è differente e non c'è spazio per passi falsi contro i granata. Come finirà? Tutta laA Enilive è solo su7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.Tante le novità entusiasmanti in arrivo suqui tutte le offerte e le promo da attivare che inaugura il nuovo ciclo 24-29 diA Enilive all’insegna della trasformazione grazie al nuovo approccio strategico sviluppato con un unico obiettivo: far vivere il calcio ai tifosi italiani attraverso un racconto ancora più immersivo, emozionante, interattivo ed innovativo.