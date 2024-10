Scontro tra due auto una si ribalta su un lato e la conducente rimane incastrata

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di sabato 5 ottobre 2024) OSTUNI -tra due, una sisu une la. È quanto accaduto nella mattinata odierna, sabato 5 ottobre, in via Berlinguer ad Ostuni. I mezzi sono entrati in contatto per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, che ha fatto i