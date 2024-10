Scontri a Spezia fra tifosi di casa e della Reggiana paura in strada

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) La, 5 ottobre 2024 –inper gliprimapartitatra i supporter delle due tifoserie. Accade in pieno centro, in viale Aldo Ferrari, intorno all’ora di pranzo (la partita era in programma alle 15). Alcune decine direggiani sarebbero scesi dai mezzi che li avevano condotti aper il match. C’è stato a quel punto lo scontro con ispezzini. I due gruppi si sono fronteggiati con bastoni, bottiglie di vetro e bidoni dell’immondizia raccolti per. Tutto è durato alcuni minuti. Non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno adesso visionando i filmati. Loha poi vinto per 1-0 la sfida, che si è svolta regolarmente sugli spalti, senza ulteriori incidenti. Momenti ditra la gentezona degli. In molti hanno filmato quello che è accaduto chiamando le forze dell’ordine.