Scontri a Roma tra i manifestanti pro Palestina e le forze dell’ordine

(Di sabato 5 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Guerriglia urbana in piazzale Ostiense alla manifestazione non autorizzata pro. Dopo oltre tre ore di calma totale, alcuniincappucciati si sono avvicinati alleche ne avevano impedito il corteo per tutto il pomeriggio, ne è nata una colluttazione che ha portato al lancio di sassi e bottiglie, fumogeni e petardi. La polizia ha risposto immediatamente, poi ha disperso la folla con gli idranti. Moltiprotestano contro la decisione di attaccare le, il corteo infatti era stato ufficialmente sciolto pochi minuti prima dagli stessi organizzatori. xp3/tvi/red fonte video: xp3/Italpress Unlimited News - Notizie dal mondo