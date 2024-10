Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) Un altro episodio da registrare nel contrasto ai rifiuti selvaggi in corso a Pescate. Una battaglia a tolleranza zero portata avanti dal sindaco Dante De Capotani con l'obiettivo di rendere il paese come una "piccola Svizzera". Dopo le sanzioni elevate nei giorni scorsi per sacchetti e rifiuti