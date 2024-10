Salute | studio integrazione di maltodestrine e fruttosio riduce l’infiammazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Presentati oggi al congresso sulla longevità sana in corso a Milano i risultati di una ricerca condotta dall’Equipe Enervit In occasione del V congresso internazionale "Healthy Lifespan - Positive nutrition, antiinflammationdiet, physical activity and sport", organizzato da Fondazione Paolo Sorbini e promosso da Enervit e Technogym, sono stati presentati oggi i risultati di una nuova