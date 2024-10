Salute Mondazzi UniMi | Omega 3 scudo contro rischio cardiovascolare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Tra gli atleti è diffusa l'abitudine di assumere una supplementazione di acidi grassi3 soprattutto per l'azione di protezione, ma anche per migliorare l'efficienza energetica mitocondriale, l'adattamento all'esercizio e l'economia dello stesso, la funzione cerebrale e nervosa, l'infiammazione delle vie aeree e il broncospasmo determinato dall'esercizio. Gli3 hanno un ruolo anche nella riduzione dell'infiammazione e del danno muscolare indotti dall'esercizio, così come del danno cardiaco".