Ruba 20 euro di merce in un supermercato arrestato ex giocatore della Reggina  

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di sabato 5 ottobre 2024) L'ex attaccanteNicki Bille Nielsen è statoper furto. Il 36ennedanese, con un passato in Italia con la maglia granata (7 presenze in serie A nella stagione 2006/2007), pare abbia ammesso di averto, quanche giorno fa, in uncittà di